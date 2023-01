Ook WK hockey is controversieel, al krijgt de kijker daar weinig van mee

En ook al is Odisha de achtste deelstaat in grootte van India, de overheid ziet hockey als investering om Odisha te ontwikkelen. Een Indiase topspeler die nu internationaal wil doorbreken, moet in Odisha zijn. In grote, vermaarde hockeystadions in New Delhi, Uttar Pradesh of Punjab zijn geen grote toernooien meer. Tegen het geld uit Odisha is geen concurrentie mogelijk.

In de stadions lijkt het een groot hockeyfeest. De wedstrijden zijn officieel uitverkocht. Zelfs na de ogenschijnlijk catastrofale uitschakeling van India, haken de supporters niet massaal af. Ook al zijn de kaartjes betaalbaar gehouden, het is voor de meeste mensen een kapitaal. Een gemiddelde mijnwerker in deze regio verdient naar verluidt 4 à 5 euro per dag. En de camera registreert hun blije gezichten.

De deelstaat leeft van mijnbouw en de staalindustrie. Bezoekers hier worden naar tempels verwezen als attractie. Met hockey als gereedschap wil Odisha het toerisme op gang brengen. Het motto van de deelstaat luidt niet voor niets: 'Odisha, India's best kept secret'.

Een indrukwekkend stadion in Rourkela met 20.000 stoeltjes bouwen voor, infrastructuur meegerekend, meer dan 20 miljoen euro? De deelstaatregering doet het. In het stadion in Bhubaneswar gaat het bericht rond dat alleen al de openingsceremonie 2,5 miljoen euro heeft gekost.

Voor de andere kant is in het hockeystadion geen plek. Maar in 'de grootste democratie ter wereld' is er felle oppositie tegen de besteding van de hockeymiljoenen. Naast de WK-stadions zijn er in de afgelopen jaren nog zestien nieuwe velden aangelegd in Odisha. Vrijwel iedere plaats heeft een eigen team. Er zijn er in Odisha ongeveer 600. Een hockeystick is in deze regio een populair bruids- of relatiegeschenk.

Maar in vele lokale kranten waren eveneens de verhalen te lezen van arbeiders die menen dat dit geld beter besteed kan worden aan menselijke basisbehoeften. Waarom gaat er geld uit de sociale welzijnsfondsen van de mijnwerkers naar het hockey? Zijn er geen andere noden dan, zoals de Mining Corporation doet, de slogan 'Promoting hockey with heart' te voeren, met als hashtag mininghappiness? Moeten al die miljoenen niet gaan naar banen, de zorg, of onderwijs?

Ook straatverkopers protesteerden, onder de vlag van All Odisha Roadside Vendors Association. Er zouden duizenden zijn 'weggebulldozerd' om plaats te maken voor de stadions. Politici van de oppositiepartijen hebben stevige kritiek: armoedebestrijding, huisvesting, sanitaire voorzieningen, daar hebben de mensen in Odisha toch meer aan dan een WK hockey?

Deze argumenten worden veelal weggezet als 'negatief'. Over de hele wereld is Odisha nu toch bekend vanwege het hockey? Is dat dan niet mooi? Nou dan.