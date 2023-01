Wekdienst 27/1: Koninklijk bezoek aan Bonaire • Herdenkingsdag voor de Holocaust

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De officiële kennismaking van Amalia met het Caribisch deel van Nederland begint. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima komt de prinses vandaag aan op Bonaire. Later reizen ze door naar Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba.

Het is de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, die gehouden wordt op de bevrijdingsdatum van Auschwitz in 1945. Bij herdenkingen in Duitsland en de Verenigde Staten spreken Nederlandse Holocaust-overlevenden een groot publiek toe. In Nederland is de herdenking zondag.

Klimaatactivist Lucas Winnips eist voor de rechtbank in Den Haag dat zijn demonstratierecht niet wordt ingeperkt. De aanhanger van Extinction Rebellion mag zich voorlopig niet in de buurt van de A12 in Den Haag vertonen.

De Nederlandse hockeyers spelen op het WK in India in de halve finale tegen België. Vanaf 14.30 uur is de olympisch en wereldkampioen de tegenstander van de ploeg. Op het vorige WK won België van Oranje in de finale.

Wat heb je gemist?

Het Israëlische leger heeft vannacht meerdere raketten uit de Gazastrook onderschept. Ook heeft het Israëlische leger luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

De aanvallen over en weer volgen op de grote Israëlische militaire operatie van gisteren in de bezette Westelijke Jordaanoever. Bij deze operatie - de dodelijkste Israëlische actie in twintig jaar tijd - kwamen negen Palestijnen om het leven.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een Leopard-tank is veel geavanceerder en vooral ook digitaler dan de Sovjet-tanks die Oekraine nu heeft. Met een simulator, zoals deze In Amersfoort, kunnen militairen vrij snel hun kennis bijspijkeren.