Ook niet-gedupeerde kinderen krijgen duizenden euro's voor toeslagenaffaire

Een onbekend aantal kinderen krijgt duizenden euro's compensatie vanwege de toeslagenaffaire, terwijl ze daar zelf helemaal niets mee te maken hebben gehad. Ze hebben er wettelijk recht op, maar de gedupeerde ouder aan wie ze het geld te danken hebben, kennen ze in sommige gevallen zelfs helemaal niet. Andere kinderen, die wel hebben geleden onder de toeslagenaffaire, moeten soms nog lang wachten op hun geld. Dat komt bijvoorbeeld doordat hun ouders uit elkaar zijn, of omdat ze pleegkind zijn. Het is namelijk nog wachten op een regeling voor deze kinderen. 28.000 euro Het leidt tot nieuwe frustraties bij gedupeerden, zoals bij Sarah. Eind 2020 trouwde ze met haar vriend, die drie kinderen uit een eerdere relatie had. Inmiddels zijn Sarah en hij uit elkaar. Maar vanwege dit korte huwelijk hebben ook zijn drie kinderen automatisch recht op de kindregeling. "Maar zij hebben nooit vast bij ons gewoond en nooit wat van mijn schulden meegekregen", zegt Sarah. "Toch krijgen ze in totaal 28.000 euro, omdat ik toevallig met hun vader ben getrouwd."

Hoe kan dit? De kindregeling, bedoeld voor kinderen van gedupeerden, is op verzoek van de Tweede Kamer ruimhartig opgesteld. De Belastingdienst kijkt naar wie op 26 januari 2021 de toeslagpartner was van de gedupeerde. Alle (pleeg)kinderen van deze twee personen hebben vervolgens recht op compensatie. Maar de problemen rond de toeslagenaffaire, waardoor mensen vaak grote schulden opbouwden, vonden vaak vele jaren daarvoor plaats. In de tussentijd zijn veel gedupeerden uit elkaar gegaan, hertrouwd en kregen ze nieuwe (stief- of pleeg)kinderen.

Sarah heeft er geen problemen mee dat de kinderen van haar ex-man de compensatie krijgen, maar de volgorde doet haar pijn. "Ze krijgen een hoger bedrag en krijgen het ook nog eens eerder dan mijn eigen kinderen. Mijn pleegkinderen, die wel de moeilijke tijd van de toeslagenaffaire hebben doorgemaakt, moeten nog maanden wachten." Volgens de kindregeling wordt per leeftijd een ander bedrag uitbetaald. Kinderen boven de achttien jaar krijgen als eerste het bedrag op hun rekening:

Ook Marleen moest even slikken toen ze hoorde hoe de kindregeling uitpakte. "De eerdere relatie van mijn partner ging over toen zijn zoon 1 jaar oud was. Zijn zoon en hij hebben elkaar pas weer gezien toen hij 16 jaar was, en zijn zoon heeft dus nooit bij ons gewoond of iets van de situatie meegekregen." Hoewel Marleen hem zelf slechts één keer heeft gezien, krijgt hij eerder dan haar eigen kinderen 10.000 euro. "Dat moest ik van het serviceteam horen. Ik vroeg ze om de uitbetaling te stoppen. Maar ze zeiden dat dat niet kon, omdat het een wet is."

Er ligt daar straks bij zijn ex een brief in de bus dat de kinderen 10.000 euro krijgen, omdat ik gedupeerd ben. Gedupeerde Claudia

Ook Claudia baalt van hoe de kindregeling voor haar uitpakt. Haar partner heeft zijn kinderen al jaren niet gezien. Maar dankzij haar hebben ze wel recht op geld. "Hij zegt: als ik ergens kan tekenen dat ze het niet krijgen, dan zou ik dat doen", vertelt ze. Het vervelendst vindt ze dat na jaren van schaamte en angst nu haar gegevens opnieuw op straat komen te liggen. "Er ligt daar straks bij zijn ex een brief in de bus dat de kinderen 10.000 euro krijgen, omdat ik gedupeerd ben. Ik woon op een plek waar iedereen elkaar kent, dus ik vind dat helemaal niet prettig." Andersom hebben de stiefkinderen van haar ex-man voorlopig geen recht op de kindregeling, terwijl zij juist bij hem woonden toen hij schulden moest afbetalen. Zij moeten wachten tot er meer bekend wordt over de ex-partnerregeling, naar verwachting in april.

Hoeveel van dit soort gevallen zijn er? In totaal hebben zo'n 90.000 kinderen recht op de kindregeling. Volgens het ministerie van Financiën zijn er geen cijfers over de kinderen die de compensatie krijgen terwijl ze op geen enkele manier last hebben gehad van de toeslagenaffaire. Op sociale media zijn tientallen soortgelijke verhalen van andere gedupeerden te vinden. Het zijn volgens een woordvoerder uitzonderingen.

Het ministerie koos juist voor een ruimhartige en brede regeling om snel te kunnen compenseren. "Het is niet mogelijk om bij alle kinderen individueel na te gaan of zij direct of indirect de gevolgen van de toeslagenaffaire hebben ondervonden", zegt een woordvoerder. "Dat zou niet alleen heel lang duren, maar past ook niet bij de wens van de kinderen en de Tweede Kamer om tot een snelle en ruimhartige regeling te komen." Sommige gedupeerden vinden dit toch lastig te begrijpen. "Wij moeten alles bewijzen, brieven opsturen en papieren van jaren terug naar boven halen", zegt Sarah. "Maar kinderen die niet eens weten dat er een toeslagenaffaire bestaat, krijgen zomaar 10.000 euro op de rekening. Als er zoveel geld is, moet het naar degenen gaan die er daadwerkelijk recht op hebben. Ze kunnen het ons gewoon vragen wie dat zijn."