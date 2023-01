Israël: raketten uit Gazastrook onderschept

Het Israëlische leger zegt vannacht twee raketten te hebben onderschept die waren afgevuurd vanuit de Gazastrook. Ze zouden zijn bedoeld voor het zuiden van Israël.

Het nieuws volgt op de grote Israëlische militaire operatie van gisteren in de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen negen Palestijnen om het leven. Het was op de Westoever de dodelijkste Israëlische actie in twintig jaar tijd.

Na het geweld op de Westelijke Jordaanoever zwoeren de Palestijnse militante groeperingen Hamas en Islamitische Jihad wraak. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de raketaanval van vannacht.

In het zuiden van Israël ging het luchtalarm af. Voor zover bekend zijn er geen raketten neergekomen en is er ook niemand gewond geraakt.

Escalatie

De Israëlische actie in Jenin op de Westelijke Jordaanoever eiste gisterochtend het leven van acht mannen en een vrouw. Het ging om een drie uur durende inval in een vluchtelingenkamp. Het leger was naar eigen zeggen op zoek naar militanten die grote terroristische aanslagen zouden voorbereiden.

President Abbas van de Palestijnse Autoriteit, die het voor het zeggen heeft op de Westoever, heeft een periode van nationale rouw aangekondigd. Verder hebben de Palestijnse veiligheidsdiensten de banden verbroken met Israël. Gewoonlijk werken ze samen om militanten op te sporen.

Internationaal is bezorgd gereageerd op de escalatie. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept alle partijen op tot kalmte.