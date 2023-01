Tientallen woningen ontruimd na brand in Heerlen

In Heerlen is een flatgebouw met tientallen woningen ontruimd vanwege een brand. Voor de bewoners is opvang geregeld in de buurt. Het is nog niet duidelijk of zij vannacht kunnen terugkeren naar huis.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg wonen in het appartementencomplex vooral ouderen. Sommige mensen hadden rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een bewoner is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak afgelopen avond door onbekende oorzaak uit op de derde verdieping van het flatgebouw. De brandweer had het vuur binnen enkele uren geblust.