Rob van Someren grote winnaar radiogala

Dj Rob van Someren is de grote publiekswinnaar geworden van het jaarlijkse radiogala. Hij kreeg zowel de Radioring voor Beste Presentator als de Gouden Radioring voor zijn Radio 10-programma Somertijd.

Van Someren was zelf niet bij de uitreiking in Hilversum, omdat hij op vakantie is in Zuid-Afrika. Hij liet volgens het ANP wel weten dat hij "ongelofelijk blij was voor de mensen met wie ik dat programma iedere dag mag maken".

Het was de tweede keer dat de 59-jarige radioveteraan de meeste stemmen van het publiek kreeg bij de belangrijkste Nederlandse radioprijs. Ook tien jaar geleden won hij de Gouden Radioring. Andere kanshebbers dit jaar waren Aan De Slag! (NPO Radio 2 / AVROTROS), Adres Onbekend (NPO Radio 5 / KRO-NCRV), Kinkstart (KINK) en Spijkers met Koppen (NPO Radio 2 / BNNVARA).

NPO Radio 1 beste zender

Het publiek koos Formule 1 Aan Tafel als beste podcast. Ook werden de Marconi Awards uitgereikt, dat zijn juryprijzen. De Marconi-talentprijs was voor Nordin Besling van FunX.

NPO Radio 1 won de Marconi Award voor Beste Zender. "Het is een mooie waardering voor onze koers, waarin we veel aandacht hebben voor verdieping, onderzoeksjournalistiek en interactie met onze luisteraars", zei zendermanager Klaske Tameling.