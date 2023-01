VS meldt dood IS-leider in Somalië

Het Amerikaanse leger zegt dat het in het noorden van Somalië een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Het gaat volgens het Pentagon om Bilal al-Sudani, die de financiering zou hebben geregeld van aanslagen in Afrika maar ook daarbuiten.

Minister Austin van Defensie zegt dat Sudani woensdag om het leven kwam bij een speciale operatie waarvoor president Biden toestemming had gegeven. De IS-leider zat verscholen in een grottencomplex in bergachtig gebied.

Details heeft Austin verder niet bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse media werd de operatie uitgevoerd door speciale eenheden met helikopters. Het zou de bedoeling zijn geweest om Sudani te arresteren, maar eenmaal bij het grottencomplex zou een vuurgevecht zijn uitgebroken.

band met al-Shabaab

Behalve Sudani kwamen volgens de VS nog tien IS-strijders om het leven. Er zouden geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Wel raakte een militair gewond toen die werd gebeten door een hond van het eigen leger.

De dood van Sudani is niet bevestigd door IS. Hij werd al jaren gezocht door de Amerikanen. Al in 2012 kwam hij in beeld van het ministerie van Financiën omdat hij toen de financiering deed voor al-Shabaab, de belangrijkste terroristische organisatie in de regio.