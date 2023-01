Ajax stuurt trainer Schreuder de laan uit: 'Pijnlijk maar noodzakelijk'

Voorafgaand aan het duel riep de fanatieke aanhang van Ajax al op om witte zakdoekjes mee te nemen naar de wedstrijd. In de vijfde minuut begon het gewuif. In het vak achter het doel waren spandoeken te zien met teksten waarmee werd opgeroepen tot het vertrek van de hoofdcoach.

Ajax staat op plek vijf in de eredivisie, op zeven punten achterstand op koploper Feyenoord. Onder leiding van Schreuder werden al zeven competitieduels op rij niet meer gewonnen. Bovendien sneuvelde Ajax ook al in de groepsfase van de Champions League, na onder meer een historische afgang tegen Napoli .

Alfred Schreuder is ontslagen als hoofdtrainer van Ajax. Na het 1-1 gelijkspel thuis tegen FC Volendam donderdagavond, de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning, stopt het tijdperk-Schreuder in Amsterdam.

"Door het puntenverlies en het vertoonde spel hebben we niet het vertrouwen dat het beter zal gaan", vervolgde Van der Sar. "We hebben Alfred apart genomen en hem verteld dat het vele puntenverlies niet des Ajax is."

Van der Sar wilde verder niet vooruitlopen op de zaken en deed geen mededelingen over Schreuders opvolging. "Morgen eerst rustig kijken hoe het gaat met de groep."