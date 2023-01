Al verhit voor de aftrap, verslaat Real rivaal Atlético in Madrileense bekerderby

Rustig is het natuurlijk zelden, tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Maar deze editie in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi, die met 3-1 werd gewonnen door Real, was al voor het eerste fluitsignaal verhit. Atlético Madrid-hooligans hingen een spandoek aan een viaduct met de tekst 'Madrid haat Real'. Onder dat doek hing een pop, aangekleed met een shirt van Real Madrid-aanvaller Vinícius Junior. "Een walgelijke daad van racisme, xenofobie en haat tegen onze speler", noemde Real de actie. Atlético had het over een "absoluut walgelijke actie", die "ontoelaatbaar en een schande voor de maatschappij" was. Het is niet de eerste keer dat de Braziliaanse vleugelaanvaller het doelwit van supporters is.

⚠️ Tonight's match between Real Madrid and Atlético is once again surrounded by controversy before it even begins



❌ A dummy wearing Vinicius’ shirt has appeared hanging from the neck and a banner saying "Madrid hates Real"#LLL

Het thuispubliek in het Bernabeu voelde aan dat Vinícius wel wat steun kon gebruiken. In de twintigste minuut, het rugnummer van de aanvaller, zette het thuispubliek de leus "Vini, Vini, Vini" in. Het kan ook geweest zijn als steunbetuiging nadat hun 'Vini' zijn man had laten lopen bij de 1-0 van Atlético. 'Vini' sjokte in de eerste helft vooral achter de opkomende rechtsback Nahuel Molina aan. In de negentiende minuut was Molina ervandoor na een mooie boogbal achter de defensie van Koke. Invalbeurt Depay Molina vond in één keer de naar de tweede paal geslopen Álvaro Morata. De 1-0 was een eitje voor de spits, die leerde voetballen in de jeugd van Real Madrid. De 30-jarige Spanjaard is de concurrent van Memphis Depay, die vorige week overkwam van FC Barcelona en op de bank begon en twintig minuten voor tijd inviel.

Memphis Depay speelt de bal in op Griezmann - AFP

Na rust was het eigenlijk alleen maar Real dat zich liet zien. Atlético groef zich in, zo nu en dan flink schoffelend tegen de voeten van een Real-speler, loerend op een snelle counter. Als Atlético eruit kwam, was het dankzij de uitstekende spelende Antoine Griezmann, met zijn oranje schoeisel en zuurstokroze haar leek dat extra snel te gaan. Real kreeg intussen genoeg mogelijkheden. Een schot van Karim Benzema en een rebound voor Vinícius bijvoorbeeld, maar de goal viel niet. Real-keeper Thibaut Courtois moest zelfs nog een vrije trap uit de kruising tikken. Het leek Real niet te lukken, ook Vinícius kon het niet. Maar zijn landgenoot Rodrygo gooide er tien minuten voor tijd een fabelachtige dribbel uit, langs drie man, en vond met buitenkant voet de hoek voor de gelijkmaker. Daarna zakte het duel iets in, beide teams leken de krachten te sparen voor de verlenging.