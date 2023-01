Crisis bij Ajax verergert met blamerend gelijkspel tegen Volendam

Op verschillende plekken in het stadion gaven fans gehoor aan de oproep van de harde kern om met witte zakdoekjes te zwaaien. Ondertussen riepen de supporters op de F-Side, verzameld achter het doel, luidkeels "Schreuder rot op" en werden allerlei afkeurende spandoeken tentoongespreid.

De vijfde plaats van de regerend kampioen in de eredivisie na zeventien speelrondes betekende al de laagste plek halverwege een seizoen sinds het seizoen 1996/1997. De supporters grepen vanwege die schamele vijfde plaats de vijfde minuut van de wedstrijd tegen Volendam aan om hun onvrede te uiten.

Protest in vijfde minuut

Crisis in het kwadraat. Ajax heeft voor de zevende keer op rij puntenverlies geleden in de eredivisie. Tegen FC Volendam kwamen de Amsterdammers niet verder dan een blamerend 1-1 gelijkspel. Daarmee evenaarde Ajax de langste reeksen zonder zege van lang geleden, van 1962, 1964 en 1965.

Onder die druk moest Ajax voetballen. Volendam zakte, met uitzondering van de eenzame spits Gaetano Oristanio, massaal in. Het was aan Ajax om dat blok te slopen. Dat lukte door een laag baltempo niet echt.

Hoewel Ajax in de eerste helft 505 passes verstuurde, meer dan enig ander eredivisieteam in één helft sinds het seizoen 2010/2011, leidde het eenrichtingsverkeer tot teleurstellend weinig kansen. Volendam-keeper Filip Stankovic redde op een kopbal van Edson Álvarez en Damon Mirani voorkwam dat Brian Brobbey scoorde.

Ook een scrimmage voor het doel, een poging van Davy Klaassen (paal) en een schot van Álvarez leverden geen doelpunt op. Bij het rustsignaal klonk dan ook een fluitconcert voor de ploeg van Schreuder. De gezichten bij Ajax stonden op onweer.

Oud-Ajacieden vellen vonnis

Na rust werd het niet beter en mocht Carel Eiting aan de zijkant een vrije trap nemen. De oud-Ajacied draaide de bal voor de pot en daar was een andere oud-Ajacied, Damon Mirani, om tussen Calvin Bassey en Devyne Rensch in de 59ste minuut binnen te koppen. Het werd er daardoor niet gezelliger op in de Johan Cruijff Arena.