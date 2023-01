Dodelijke inval in Jenin door leger Israël: 'Kan begin zijn van hardere aanpak'

De grote Israëlische militaire operatie in Jenin is een nieuwe escalatie in het al langer oplaaiende geweld tussen Israël en de Palestijnen. Bij een drie uur durende inval in een vluchtelingenkamp in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever kwamen negen Palestijnen om het leven. Het is de dodelijkste Israëlische actie in twintig jaar tijd.

Zeven gewapende mannen en twee ongewapende burgers kwamen om het leven, melden de Palestijnse autoriteiten. Een van de burgerdoden is een oudere vrouw. Later schoot het leger nog een Palestijn dood. Daarmee zijn er alleen deze maand al 29 Palestijnen om het leven gekomen bij Israëlische operaties.

"Plotseling kwam de aanval vanochtend", zegt Sakir Khader, een Palestijns-Nederlandse documentairemaker, die op dat moment aanwezig was in het vluchtelingenkamp. "Al dagen hing er een drone in de lucht, en waren ze in het kamp gespannen over wanneer er een aanval zou komen. Nu hebben we negen mensen moeten begraven."

Drie dagen van rouw

"Zo'n bloedige aanval als deze hebben we lang niet gezien", zegt Erella Grassiani, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in het Israëlische leger. "Deze inval kan het begin zijn van een nog hardere aanpak van het leger, wat een weergave is van de nieuwe radicaalrechtse ministers die er nu zitten."

Op de Westoever hangen de vlaggen de komende drie dagen halfstok. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit kondigde een periode van nationale rouw aan. De woordvoering van de president noemt de dodelijke inval "een slachting door de Israëlische bezettingsregering". In reactie hierop verbraken de Palestijnse veiligheidsdiensten de banden met Israël, die gewoonlijk samenwerken om militanten op te sporen.