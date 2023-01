Vijf agenten vervolgd voor dood van zwarte man in Memphis

Vijf oud-politieagenten uit Memphis worden vervolgd voor de dood van een 29-jarige zwarte Amerikaan. Tyre Nichols werd op 7 januari aangehouden wegens roekeloos rijden en zou door de agenten zwaar zijn mishandeld. Hij overleed drie dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Nichols werd volgens justitie door agenten benaderd, waarna hij te voet op de vlucht sloeg. De mishandeling zou daarna hebben plaatsgevonden. De vijf agenten worden onder meer verdacht van second-degree murder, in het Nederlandse vergelijkbaar met doodslag. Als zij worden veroordeeld kunnen zij een celstraf krijgen van 15 tot 60 jaar. Ook worden ze verdacht van zware mishandeling, vrijheidsberoving en wangedrag door een ambtenaar.

De vijf agenten, die net als Nichols zwart zijn, werden vorige week al ontslagen door de politie na een eerste onderzoek. Politiecommissaris Cerelyn Davis noemde het incident: "Gruwelijk, roekeloos en inhumaan."

Beelden worden vrijgegeven

De beelden van de bodycams die de agenten tijdens de arrestatie droegen worden morgen om 18.00 uur lokale tijd openbaar gemaakt. Dat de beelden nog niet zijn vrijgegeven heeft er volgens Davis mee te maken dat eerst zo veel mogelijk getuigen gehoord moeten worden. Zij zouden mogelijk beïnvloed kunnen worden door de beelden.

De familie van Nichols heeft de beelden begin deze week al wel gezien. Daarop zou te zien zijn hoe de agenten Nichols meermaals hard slaan. Volgens een advocaat van de familie werd hij door de agenten als "een menselijke piñata behandeld". Nichols is volgens de advocaat zo'n 3 minuten lang geslagen door de agenten.

De eerste resultaten van een autopsie die in opdracht van de familie werd gedaan, zouden hebben uitgewezen dat Nichols is overleden aan bloedingen die werden veroorzaakt door zware mishandeling, meldt CNN. Een autopsie van het Openbaar Ministerie ontbreekt echter nog.

Commissaris verwacht protesten

Na de dood van Nichols waren er kleine protesten tegen politiegeweld en commissaris Davis zegt ook als de beelden naar buiten komen protesten te verwachten. "Ik verwacht dat onze inwoners gebruik gaan maken van hun recht om te protesteren en dat zij acties en resultaten eisen, maar we moeten er wel voor zorgen dat dat veilig gebeurt. Dit is geen excuus voor geweld of vernieling in onze gemeenschap."

In het verleden waren er grote protesten nadat zwarte Amerikanen bij hun arrestatie om het leven waren gekomen. Die arrestaties werden veelal door witte agenten verricht. Hoewel de vijf agenten in de zaak rond Nichols dus zwart zijn, wordt ook deze zaak door sommigen gezien als een bewijs dat de Amerikaanse politie - ongeacht de huiskleur van de agenten - excessief geweld gebruikt tegen etnische minderheden.

Zo schrijft Newsone, een nieuwsplatform voor zwarte Amerikanen, dat zwarte agenten net als witte agenten "vaak terechtkomen in een bedrijfsomgeving waarin zwarte mensen als minder waardevol worden gezien en waarin wordt aangenomen dat zij geneigd zijn tot criminaliteit".