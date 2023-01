Osipova/Epstein knap achtste bij paarrijden op EK

Het duo Nika Osipova/Dmitry Epstein is op de EK kunstrijden in het Finse Espoo knap achtste geworden in het paarrijden.

De 21-jarige in Rusland geboren Osipova en de 29-jarige Epstein rijden al een paar jaar samen. Epstein kampte het afgelopen jaar met hardnekkige longproblemen na een corona-infectie, waardoor de aanloop naar hun EK-debuut niet optimaal was.

Na een prima zevende plaats in de korte kür op woensdag, leverden ze door beiden te vallen bij een drievoudige sprong een positie in. Het duo eindigde in de vrije kür als negende.

De Europese titel ging, bij absentie van de Russen naar Sara Conti/Niccolò Macii. De Italianen waren in Finland hun landgenoten Rebecca Ghilardo en Filippo Ambrosini nipt de baas. Het Duitse paar Annika Hocke/Robert Kunkel pakte brons.