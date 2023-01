Epstein kan Osipova weer 'bijhouden' en duo wordt knap achtste bij paarrijden op EK

Het duo Nika Osipova/Dmitry Epstein is op de EK kunstrijden in het Finse Espoo knap achtste geworden in het paarrijden.

De 21-jarige in Rusland geboren Osipova en de 29-jarige Epstein rijden al een paar jaar samen. Epstein kampte het afgelopen jaar met hardnekkige longproblemen na een corona-infectie, waardoor de aanloop naar hun EK-debuut niet optimaal was.

"Ik was drie weken ziek en kon drie maanden nauwelijks ademen", vertelde Epstein na afloop van de vrije kür over die periode. "Vier maanden van het seizoen gingen in prullenbak. Dat was heel zwaar. Om te zien dat ik een kleine meid niet bij kon benen, dat deed wat met me."