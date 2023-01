Weer WK-zilver Kampschreur, brons De Langen op reuzenslalom

Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft voor de tweede keer deze week zilver gegrepen op de WK paraskiën in Spanje. Op de reuzenslalom eindigde de 23-jarige Nederlander achter de nieuwe wereldkampioen Jesper Pedersen. Niels de Langen pakte brons.

Kampschreur pakte in 2019 goud op de reuzenslalom. Verliezen van Pedersen is geen schande. De 23-jarige Noor was vorig jaar de grote man op de Spelen met vier keer goud.

De eerste run ging Pedersen het snelste naar beneden, met 55,46 bijna een seconde sneller dan Kampschreurs 56,33 en ruim twee seconden sneller dan De Langen. In run twee liet Kampschreur zien wat hij kon, door met 58,50 Pedersen 0,08 seconden voor te blijven. Genoeg voor zilver.

Net geen Super G-goud

Dat zilver was zijn tweede deze week, want maandag greep hij net naast het goud op de Super G. Op de piste van Espot bleef hij 0,01 seconde achter de Japanner Taiiki Morii. Pedersen werd derde.

Bekijk hier hoe Kampschreur net naast WK-goud grijpt op de Super G: