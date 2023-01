Bouw stikstoffabriek Zuidbroek opnieuw vertraagd door gedoe bij aannemers

De bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek is opnieuw met maanden vertraagd. De fabriek is nodig om buitenlands gas geschikt te maken voor gebruik in Nederland. De verwachting is nu dat de Groningse fabriek in oktober gaat draaien.

Begin deze maand stonden al 150 bouwvakkers van Ballast Nedam voor een dichte poort. Ze mochten het bouwterrein niet op nadat hoofdaannemer Air Products het contract met hun werkgever had opgezegd.

De twee bouwbedrijven kibbelden al langer over wie verantwoordelijk was voor eerdere vertragingen. Air Products vond dat Ballast Nedam zich niet aan planningen hield en dat de kwaliteit van het werk onvoldoende was. Ballast Nedam was het daar niet mee eens.

De ruzie zorgt nu voor een nieuwe vertraging van zeven maanden, meldt opdrachtgever de Gasunie. "Ik vind deze grote vertraging zeer teleurstellend", schrijft staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Het handelen van de bouwbedrijven noemt hij "onprofessioneel".

Groningenveld weer open?

De fabriek zou eigenlijk al vorig jaar april klaar zijn, maar de vertragingen stapelden zich op. Daardoor doet de installatie nog niet wat hij moet doen: stikstof toevoegen aan zogeheten hoogcalorisch gas uit het buitenland.

Dat is nodig om het gas geschikt te maken voor Nederlandse cv-ketels en gasfornuizen die gemaakt zijn voor laagcalorisch gas. Dat soort gas komt uit de grond in Groningen.

Toch is het niet nodig om extra gas te winnen in Groningen. Door de hoge gasprijzen is de vraag naar gas op dit moment namelijk lager dan normaal. De bestaande stikstofinstallaties kunnen daardoor de vraag voorlopig nog aan.

Vijlbrief bevestigt dat het nog altijd het doel is om het gasveld in 2023 of uiterlijk 2024 te sluiten.