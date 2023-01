Energieke Koslowski wil met volleybalsters naar Spelen: 'Deur naar Parijs staat open'

Route naar Parijs 2024 Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, gastland Frankrijk is direct geplaatst.

Zes teams plaatsen zich via OKT's. Die worden van 16 tot en met 24 september gespeeld en bestaan uit drie poules van acht landen. De top-2 per poule ontvangt een olympisch ticket.

De overige vijf tickets gaan op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt er dan gekeken naar de hooggeplaatste landen van continenten die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de laatste tickets. Nederland staat op dit moment twaalfde op de ranglijst en heeft slechts negen punten minder dan nummer tien Polen.

Een OKT is niet nieuw voor Koslowski. Drie jaar geleden nog stond hij als bondscoach van Duitsland tegenover Nederland. Hij leidde Duitsland naar de zege en versperde daarmee de weg van Oranje naar Tokio. Ook Duitsland redde het overigens niet, na een nederlaag tegen Turkije in de finale. Na het teleurstellend verlopen WK in eigen land is er werk aan de winkel bij de Nederlandse vrouwen om dit keer wel een ticket voor de Spelen af te dwingen. Koslowski kan in mei, als de nationale teams zich gaan voorbereiden op de Nations League, pas met de internationals de zaal in en beseft dat het kortdag is richting het kwalificatiemoment. "Daarom ga ik nu alvast beginnen met contact leggen en communiceren met de speelsters, zodat we in mei niet helemaal vanaf nul beginnen." Bekende van aantal internationals En bij een aantal speelsters hoeft hij weinig moeite te doen om in contact te komen. Hij traint de Duitse club SSC Palmberg Schwerin en daar staan Elles Dambrink en Indy Baijens onder contract. 45-voudig international Indy Baijens kent Koslowski al anderhalf jaar en is "heel blij" dat de keuze op hem is gevallen. "Ik vind hem een heel fijne coach. Hij heeft veel ervaring en verstand van volleybal." De 21-jarige middenspeelster vertelt verder dat Koslowski "een enthousiaste coach is die veel energie geeft en hard werkt". "En ik denk dat hij deze groep de aankomende zomer goed vooruit kan helpen."

Indy Baijens bij haar club SSC Palmberg Schwerin - Pro Shots

Ook Laura Dijkema, die dertien jaar geleden bij de Duitse club Suhl al met hem werkte, vertelt in de podcast Over de Top over de energie van Koslowski. "Toen (in 2010, red.) had hij niet altijd zijn emoties helemaal onder controle. Hij maakte af en toe een buiksliding als iemand een punt maakte. Die wilde haren heeft hij wel verloren, denk ik." Jong begonnen als trainer Koslowski heeft zelf nooit op hoog niveau gevolleybald en begon al jong als trainer. "Ik was als speler niet zo getalenteerd, maar werkte wel altijd hard. Op een gegeven moment kreeg ik wel door dat ik het als speler niet zou redden en toen kreeg ik de mogelijkheid om als assistent-trainer te beginnen." "En ik ben van die baan gaan houden", gaat hij verder. De 38-jarige trainer heeft inmiddels al meer dan vijfhonderd keer langs de lijn gestaan bij een Bundesliga-wedstrijd. "Toen ik dat hoorde, voelde ik me heel oud."

Felix Koslowski - Nevobo