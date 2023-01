Aanmaakblokjesfabriek verhuist brandgevaarlijke productie naar Zweden

Aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk verhuist naar Zweden. Bij het bedrijf braken in het verleden meerdere grote branden uit, wat leidde tot onrust bij omwonenden. De gemeente legde de fabriek al eens stil en had na de meest recente brand een grondig onderzoek aangekondigd. Volgens de bedrijfsleiding is dat niet de aanleiding om te verhuizen, maar gaat het om economische redenen.

Het moederbedrijf van de fabriek, Sweden Match, heeft besloten om de productie en opslag van aanmaakblokjes onder te brengen bij een van de bestaande fabrieken in Zweden.

"De verkoop en de distributie blijft in Oisterwijk. Het is de bedoeling dat het productiegedeelte voor juni vertrekt uit Oisterwijk", zegt manager Bogdan Costesc tegen Omroep Brabant. "Het is goedkoper om onze producten in Zweden te maken."

Voor de medewerkers die hun baan kwijtraken wordt een sociaal plan gemaakt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zonder werk komen te zitten.

Meerdere grote branden

Bij de fabriek braken in het verleden meerdere branden uit. In 1997, toen de aanmaakblokjesfabriek nog Peko heette, was het voor het eerst raak. Bij een grote brand in 2013 trok een grote rookwolk over Oisterwijk en Tilburg en daalde as neer in heel Oisterwijk.

In 2016 bleef een brand beperkt tot een afzuiginstallatie, maar in 2019 waren er vijf branden, waarvan vier in een paar dagen tijd. De gemeente legde het bedrijf toen zelfs tijdelijk stil, in afwachting van een goede blusinstallatie.

De meest recente brand was vorig jaar juni. Het pand brandde toen volledig uit. Enkele dagen na de brand besloot de fabriek na overleg met de gemeente om het magazijn niet meer op de oude locatie in Oisterwijk terug te laten keren.

Bij de brand vorig jaar juni kwam veel rook vrij: