Vos verdedigt wereldtitel niet op WK veldrijden wegens fysieke klachten

Marianne Vos zal haar wereldtitel veldrijden volgende week in Hoogerheide niet verdedigen. De meervoudig wereldkampioen in het veld en op de weg kampt met "fysieke klachten".

Volgens haar ploeg Jumbo-Visma veroorzaakt een vernauwing van haar bekkenslagader problemen. Een topprestatie leveren is niet mogelijk, meldt de wielerploeg. In 2020 miste Vos ook het WK veldrijden, omdat ze een operatie moest ondergaan aan een knik in de liesslagader.

"Ik had het heel graag anders gezien", zegt Vos. "Maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar."