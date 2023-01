Stewart volgt opgestapte De Jong op als technisch directeur bij PSV

PSV heeft Earnest Stewart aangesteld als nieuwe directeur voetbalzaken. Hij tekende een contract tot de zomer van 2027. De 53-jarige oud-speler van onder meer Willem II en NAC vervult momenteel dezelfde functie bij de Amerikaanse voetbalbond.

Stewart begint op 1 maart in Eindhoven en volgt John de Jong op, die in september vertrok na een vertrouwensbreuk met de raad van commissarissen.

"We hebben de tijd genomen om te zoeken naar iemand met brede en internationale ervaring", zegt algemeen directeur Marcel Brands. "Earnest past met zijn verleden en huidige rol perfect in dit profiel. Daarom zijn wij ontzettend blij dat hij per 1 maart ons directieteam komt versterken."