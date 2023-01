Skeletonster Bos na eerste WK-dag in Sankt Moritz op de vierde plek

Kimberley Bos staat na de eerste dag van de WK skeleton in Sankt Moritz op de vierde plaats. De Duitse Susanne Kreher gaat aan de leiding.

De 29-jarige Bos kende vorig seizoen een topjaar met EK-goud, olympisch brons en winst in de wereldbeker. Dit seizoen gaat het wat minder, maar in de eerste run toonde ze haar klasse met de tweede tijd, vlak achter Kreher.

In de tweede run kwam ze echter enkele keren hard in aanraking met de wanden van de enige natuurlijke ijsbaan in de wereld. Met een zevende tijd zakte ze naar plek vier. Koploopster Kreher werd vorig jaar nog wereldkampioen bij de junioren.

Vier runs

Bij de WK skeleton staan er vier runs op het programma, in plaats van twee runs bij wereldbekerwedstrijden. De eerste twee runs staan voor vandaag op het programma. Vrijdag is het tijd voor run drie en vier.

Aan de vierde en laatste run doen alleen nog de twintig beste skeletonners van het klassement mee.