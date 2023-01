Bambi-gevoel of niet, hertenkampen zullen na 2024 verdwijnen

Hertenkampen moeten uit Nederland verdwijnen. Minister Adema zei in een debat in de Tweede Kamer dat hij zich kan voorstellen dat veel mensen dat jammer vinden, maar hij vindt dat het dierenwelzijn voor moet gaan.

Er zijn nu zo'n 250 hertenkampen en Adema heeft begrip voor het "Bambi-gevoel" dat mensen daar krijgen. Maar hij vindt dat dam- en edelherten in velden en bossen moeten kunnen leven, en niet in een beperkte ruimte achter een hek moeten worden gehouden. "Dat hoort niet bij deze dieren", vindt hij.

Hij heeft daarom besloten dat er vanaf 1 januari 2024 niet meer mag worden gefokt met de herten van hertenkampen en kinderboerderijen. De bestaande dieren mogen blijven tot ze doodgaan, maar er mogen geen nieuwe meer bijkomen. Op die manier zullen de hertenkampen dus langzamerhand verdwijnen.

'Bestaan al eeuwen'

De VVD, PVV, SGP en BBB lieten in een debat over dierenwelzijn weten dat ze het niet eens zijn met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. SGP-Kamerlid Bisschop vroeg zich af wat er mis is met hertenkampen.

Hij wees erop dat herten al eeuwen in dit soort kampen worden gehouden en dat een hert dat daar wordt geboren iets heel anders is dan een hert dat in het wild is geboren.

Volgens PVV-Kamerlid Graus hebben herten het in een hertenkamp zelfs vaak beter dan in de vrije natuur "waar stropers en jagers en rondlopen en waar ze plastic vreten".

Niet op 'positieflijst'

Maar Adema hield voet bij stuk. Herten komen niet op de zogenoemde positieflijst met dieren die als hobby- of huisdier gehouden mogen worden. Die lijst zal op 1 januari 2024 ingaan.

Andere 'kinderboerderijdieren', zoals alpaca's, lama's, ezels, schapen, geiten en kamelen staan wel op de lijst.