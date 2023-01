Van Zundert zeker van vervolg op EK na sterke korte kür: 'Heb genoten, dat is belangrijkste'

Lindsay van Zundert heeft zich op de EK kunstrijden in het Finse Espoo met gemak geplaatst voor de vrije kür van zaterdag. Dat deed ze met een score van 58,13 en een negende plaats op de korte kür. Haar glimlach na de kür onder begeleiding van het liedje Pas sans toi van de Belgische zangeres Lara Fabian was veelzeggend.

"Ik heb met plezier geschaatst en ervan genoten", zei de 17-jarige Brabantse na afloop. "Dat is voor mij het belangrijkste. Het was veel beter dan vorig jaar op de EK. Toen stond ik hier te huilen. Nu ben ik superblij natuurlijk."

Vorig jaar nog in tranen

Vorig jaar in Tallinn kwam Van Zundert bij de uitvoering van de drievoudige Rittberger ten val en eindigde ze bij de korte kür op de 27ste plaats. "Mijn hoofd was echt vol", zei ze toen na afloop in tranen. Nu was alles anders en had Van Zundert geen probleem zich te voegen bij de beste 24 die zaterdag in de vrije kür strijden om de ereplaatsen.