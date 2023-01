Nederlandse douane vond vorig jaar 27.000 brieven met drugs

De douane heeft vorig jaar veel meer drugs onderschept die per post naar het buitenland werd verstuurd. Het afgelopen jaar werden bijna 27.000 keer drugs verstopt in briefpost voortijdig ingenomen. Het gaat vooral om xtc en mdma, die vanuit Nederland naar de Verenigde Staten en Australië wordt gestuurd.

Het aantal vondsten is een forse toename ten opzichte van 2021, toen ruim 15.000 keer drugs werden aangetroffen in uitgaande post. Het jaar ervoor was dat nog maar 4.000 keer.

Meer controles

De douane wijt de toename in de eerste plaats aan intensievere controles. Onder druk van het buitenland is Nederland meer uitgaande post gaan controleren. Vooral Australië en de VS klaagden dat ze worden overspoeld door pillen uit Nederland.

Volgens de organisatie kan ook meespelen dat er in het buitenland weer meer dancefeesten waren na coronajaar 2021. Synthetische drugs zijn vooral populair in het uitgaansleven. Naast xtc wordt overigens ook vaak het tripmiddel lsd gevonden, vorig jaar 3200 keer.

De aangetroffen hoeveelheden zijn over het algemeen klein. De drugs lijken vooral bedoeld voor individuele gebruikers die via internet een bestelling plaatsen bij verkopers in Nederland. Dit jaar zullen de controles verder worden verscherpt, kondigt de douane aan.

Minder pakketjes

Opvallend is dat er minder drugs in pakketjes zijn gevonden. In totaal ging het vorig jaar om 116 kilo xtc en mdma, tegenover 172 kilo het jaar ervoor. Het vermoeden is dat de afzenders vaker kiezen voor briefpost, omdat dit anoniemer is dan pakketpost.

De pakkans is dan ook klein, al weet het Openbaar Ministerie na vervolgonderzoek soms toch verdachten aan te houden. Gisteren eiste het OM nog gevangenisstraf tegen een man die brieven met lsd en ketamine naar het buitenland zou hebben gestuurd.

Als er al afzenders op de drugspost staan, zijn die steevast vals om de post authentiek te laten lijken. Zo kan het ook gebeuren dat nietsvermoedende 'afzenders' opeens enveloppen met drugs retour krijgen.