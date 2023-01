Inval in huis van verdachte fatale kapmesaanval in Spaanse kerken

De politie in Spanje heeft een inval gedaan in het huis van de man die ervan wordt verdacht mensen te hebben neergestoken bij twee kerken in de plaats Algeciras in Andalusië. Bij de aanval gisteravond vielen vier gewonden, en voor de deur van een van de kerken viel een dode.

In het huis van de verdachte wordt gezocht naar aanwijzingen voor een motief voor de aanval. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met een terroristisch motief.

De verdachte heeft geen strafblad en is tot dusver de enige die in beeld is, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt nog ondervraagd.

De man was illegaal in Spanje. In juni vorig jaar werd bepaald dat hij het land moest verlaten. Meerdere Spaanse media melden dat de man van Marokkaanse afkomst is.

De verdachte zou de kerken zijn binnengedrongen en daar om zich heen hebben gestoken. De twee kerken in de Zuid-Spaanse plaats liggen vlakbij elkaar. Het dodelijke slachtoffer is een koster van een van de kerken. Een pastoor ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.