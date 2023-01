Nederlandse pitchers in trek bij MLB-clubs: 'Heb projectable body, zeggen ze'

The Seattle Mariners today signed Connor Prins, 19-year-old RHP from Amsterdamhttps://t.co/aEjDyrYpkH pic.twitter.com/xDXJlxrmDc — Ben Badler (@BenBadler) January 23, 2023

Eerst zijn felicitaties op zijn plaats voor Prins, voor wie een droom uitkomt. "Dank u wel, dank u wel", klinkt het bescheiden. "Ik wist het eigenlijk zelf al heel lang. De scout heeft me afgelopen augustus al benaderd. Of ik interesse had om bij Seattle te tekenen, was de vraag... Dat had ik zeker!" Nadenken hoefde hij niet. Hij vergat ook meteen alle aanbiedingen van andere (kleinere) Amerikaanse clubs. Eigenlijk zou hij bij een club uit Texas tekenen. "Maar het is niet elke dag dat je zo'n kans krijgt. De echte dag van het tekenen van het contract was pas onlangs op 15 januari, toen pas bracht ik het naar buiten."

Ik ben lang en dun en dat zijn vaak eigenschappen die een pitcher goed kan gebruiken. Connor Prins

Prins vertelt trots hoe ze bij hem uitkwamen. "Ze hebben eerst een filmpje van mij gezien op internet, dat wekte hun interesse. Toen kwam een scout langs om mij persoonlijk te zien en om beelden van mij te maken. Daarop hebben ze vergaderd met de vraag: gaan we het doen of niet? En dat werd dus een ja." Ballen van bijna 150 kilometer per uur Zijn kwaliteiten? Hij kan ballen gooien met een snelheid van bijna 150 kilometer per uur. En hij kan ballen een effect meegeven, zogenoemde sliders, waarmee hij slagmannen op het verkeerde been zet. Maar niet alleen zijn sportieve skills, ook zijn fysieke gesteldheid speelde mee. "Ze vinden dat ik potentie heb. Ik heb een projectable body. Ik ben lang en dun en dat zijn vaak eigenschappen die een pitcher goed kan gebruiken. Dat dunne valt wel mee overigens, dat moet nog veranderen, maar daar kun je nog aan werken."

Hoe mooi het verhaal ook klinkt, Prins sluit zich niet meteen aan bij de grote jongens van de club. Net zoals pitchers Stijn van der Schaaf (18) en Brandon Herbold (18), die recent een contract tekenden bij respectievelijk Boston Red Sox en Kansas City Royals, dat niet zullen doen. Rookie League Prins vliegt in maart namelijk niet naar Seattle, de stad aan de Amerikaanse westkust, maar naar Phoenix in de staat Arizona, wat meer in het zuidwesten van de VS. Daar begint hij in de Rookie League. "De MLB is de grote competitie. Alle teams in die MLB hebben daarnaast allemaal opleidingsteams op lager niveau, van waaruit je je moet opwerken in de organisatie. En ik begin helemaal onderaan de ladder, bij Arizona Complex League Mariners. Zij komen uit in de Rookie League."

