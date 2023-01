Maker van zonnepaneelauto Lightyear failliet verklaard

De Nederlandse maker van zonnepaneelauto Lightyear 0 is failliet verklaard. Eerder deze week was al uitstel van betaling aangevraagd. Het Helmondse Lightyear zegt het faillissement te betreuren voor alle medewerkers, klanten, investeerders en toeleveranciers. Er werken zo'n 600 mensen. Volgens persbureau ANP verliezen zij bijna allemaal hun baan.

Eerder deze week zei Lightyear al te stoppen met de productie van het eerste dure model Lightyear 0, om zich te kunnen concentreren op de goedkopere Lightyear 2 die over een paar jaar op de markt zou moeten komen. Of dat nog doorgaat is onduidelijk. Uit een verklaring blijkt dat de curator nu gaat kijken of en hoe het Lightyear-concept voortgezet kan worden.

De Lightyear 0 zou zo'n 250.000 euro gaan kosten en heeft ingebouwde zonnepanelen. Daardoor hoeft de auto minder vaak opgeladen te worden. De Lightyear 2 moest het consumentenmodel worden, met een prijs onder de 40.000 euro. Eerder deze maand zei Lightyear nog een bestelling van leasebedrijf Arval te hebben ontvangen voor 10.000 exemplaren.