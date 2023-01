Maker van zonnepaneelauto Lightyear failliet, ook nieuwe model in gevaar

De Nederlandse maker van zonnepaneelauto Lightyear 0 is failliet verklaard. Volgens de curator is ook de ontwikkeling van het nieuwe type, Lightyear 2, in gevaar.

Eerder deze week vroeg de Helmondse autofabrikant al uitstel van betaling aan. Dat werd vandaag omgezet in een faillissement omdat er geen geld meer was om het personeel te betalen. De ruim 600 werknemers worden nu ontslagen. Ze worden verder bijgestaan door het UWV.

250.000 euro

Eind vorig jaar heerste er nog een jubelstemming bij Lightyear. Met geld van investeerders als Invest NL, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en SHV was het de autobouwer gelukt om een personenauto te bouwen die deels op zelfopgewekte zonnestroom rijdt. De productie van de Lightyear 0 begon in november. Prijskaartje: 250.000 euro.

Op de achtergrond was de balans wankel. In het jaarverslag dat het in oktober bij de Kamer van Koophandel deponeert schrijft het bedrijf dat er extra investeerders nodig zijn. Ook valt er uit af te lezen dat bijvoorbeeld het ministerie van Defensie afhaakt als klant.

Een Defensiewoordvoerder laat weten dat er een bestelling was van één auto om "meer kennis op te doen over dit soort aandrijving". Uiteindelijk vond het ministerie het toch een te grote investering 'voor alleen de data'. Het koopcontract werd ontbonden in 2021.

'Een handjevol'

Begin deze week sloeg de toon ook publiekelijk om. Het bedrijf liet weten de productie te stoppen. In totaal is er slechts een handjevol auto's van de band gerold in de fabriek in het Finse Uusikaupunki. Na overleg met investeerders werd besloten de aandacht (en het geld) volledig te richten op de ontwikkeling van het aangekondigde nieuwe model: Lightyear 2.

Dat moest een consumentenmodel worden, te koop voor zo'n 40.000 euro. Eerder deze maand liet Lightyear nog weten een bestelling van 10.000 exemplaren te hebben ontvangen van leasebedrijf Arval.

Maar of die bestelling ooit geleverd zal worden is nu de vraag. Ook het voortbestaan van de Lightyear 2 hangt aan een zijden draadje. "Het hele Lightyear-concept zat in de bv die nu failliet verklaard is, daar valt ook de ontwikkeling van de 2 onder", zegt curator Reinoud van Oeijen.

Hij is druk in gesprek met investeerders om te kijken of het bedrijf een doorstart kan maken. "Er melden zich partijen die zeggen serieus te zijn. Het is aan mij het kaf van het koren te scheiden", zegt Van Oeijen vanuit de auto naar een van dit soort afspraken. "Er is snelheid geboden om dit mooie concept toch te kunnen voortzetten."

Zonnepaneelbouwer

Bij het failliete onderdeel van Lightyear werken 620 mensen. De locatie in Venray waar het bedrijf de zonnepanelen bouwt die in de autodaken werden gebruikt is niet failliet. De 30 werknemers die daar werken behouden hun baan.

Ook het overkoepelende moederbedrijf is niet failliet. Al het intellectueel eigendom van Lightyear zit in dit moederbedrijf.