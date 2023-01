Vanavond op tv: 'Palestijnse doden bij Israëlische actie' • Hoe serieus was de Duitse 'rollator-putsch'?

Israëlische inval in Palestijns kamp

Bij een inval van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever zijn volgens Palestijnse autoriteiten zeker negen Palestijnen gedood. Zestien anderen zouden gewond zijn geraakt. De inval was in een kamp, oorspronkelijk bedoeld voor Palestijnse vluchtelingen, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een permanente woonwijk met betonnen huizen. Volgens het Israëlische leger was de actie bedoeld om leden van de Palestijnse militante beweging Islamitische Jihad op te pakken.

De afgelopen maanden liepen de spanningen tussen Israël en de Palestijnse gebieden opnieuw fors op. Na de inval van vandaag komt het aantal Palestijnse doden dat deze maand is gevallen op zeker 29.