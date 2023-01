Boete voor Morgan Stanley-bankiers die WhatsApp gebruikten voor zaken

De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft boetes uitgedeeld aan medewerkers die voor zakelijke gesprekken gebruikmaakten van WhatsApp en andere chatdiensten. De boetes lopen uiteen van een paar duizend dollar tot meer dan 1 miljoen dollar per persoon, weet de Financial Times.

De boetes zijn het gevolg van eerdere boetes aan de banken zelf van twee Amerikaanse toezichthouders. Die concludeerden een paar jaar geleden dat medewerkers van veel grote banken op het werk niet-geautoriseerde berichtenapps of hun privételefoons gebruikten, onder meer om met klanten te communiceren en zakelijke deals te sluiten.

Dat mag niet, want die gesprekken kunnen niet of nauwelijks worden gecontroleerd terwijl dat wel verplicht is. Financiële waakhonden in de Verenigde Staten moeten zakelijke communicatie waar nodig kunnen opvragen voor onderzoek. In september legden de Amerikaanse toezichthouders SEC en CFTC daarom zo'n 2 miljard dollar aan boetes op aan zestien banken.

Morgan Stanley kreeg toen een boete van 200 miljoen dollar, die nu voor een deel lijkt te worden doorberekend aan werknemers. De hoogte van de boetes hangt volgens de Financial Times onder meer af van de hoeveelheid verstuurde berichten en de tijd dat de werknemer bij Morgan Stanley werkte. Afhankelijk van het bedrag worden de boetes ingehouden op het salaris of worden eerder uitbetaalde bonussen teruggevorderd.

Ontslagen

Bij het bepalen van de hoogte van de boete speelde ook mee of de bestrafte medewerker al eerder was gewaarschuwd voor het gebruik van WhatsApp en andere chatdiensten. Het probleem was al langer bekend bij Morgan Stanley: in 2020 ontsloeg het bedrijf twee topbankiers omdat ze privé-apps hadden gebruikt om werkzaken te bespreken.

Ook bij andere banken vielen ontslagen vanwege de berisping van de Amerikaanse toezichthouders, onder meer bij Credit Suisse en HSBC. Volgens de Financial Times is Morgan Stanley echter het zwaarst getroffen door het onderzoek.

De krant schrijft dat de zakenbank inmiddels trainingen over het onderwerp geeft aan medewerkers. Daarin leren ze wanneer ze gesprekken met privételefoons of via WhatsApp moeten overhevelen naar zakelijke kanalen, zoals de werkmail. Het kan hierbij ook gaan om ogenschijnlijk onschuldige gesprekken, zoals wanneer collega's onderling een tijd of locatie afspreken voor een vergadering. Vaak vloeien daar snel inhoudelijke gesprekken uit voort, aldus de Financial Times.

Nederlandse richtlijnen?

Of Nederlandse banken ook te maken hebben met regels voor het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp voor zakelijke gesprekken, is niet duidelijk. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is niet direct bekend met zulke richtlijnen. Hetzelfde geldt voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houden op de Nederlandse financiële markt.

Mogelijk hebben individuele banken zelf regels opgesteld over dit onderwerp. De NOS heeft navraag gedaan bij de drie grootste banken, maar dat heeft nog geen duidelijk beeld opgeleverd.