NASA gaat kernaandrijving in de ruimte testen om sneller naar Mars te reizen

NASA wil binnen vijf jaar een raket met kernaandrijving de ruimte in sturen. Op die manier moet het in de toekomst mogelijk zijn om mensen sneller naar Mars te laten reizen dan nu kan met de huidige rakettechnologie, die vooral gebruikmaakt van motoren op vloeibare brandstof.

Voor de nucleaire raketaandrijving gaat de ruimtevaartorganisatie samenwerken met de Amerikaanse militaire onderzoeksgroep DARPA, die al langer werkt aan een motor gebaseerd op kernsplitsing. "Met deze nieuwe technologie kunnen astronauten sneller dan ooit naar verre bestemmingen in de ruimte reizen, een belangrijke capaciteit als voorbereiding op bemenste missies naar Mars," aldus NASA-directeur Bill Nelson, die het voornemen bekendmaakte op een conferentie in Maryland.

Conventionele raketmotoren op vloeibare brandstof - vaak waterstof - werken maar een beperkte tijd, totdat de brandstof op is. Raketmotoren op kernaandrijving kunnen het met dezelfde hoeveelheid brandstof langer volhouden, waardoor zij het ruimteschip meer snelheid geven.

In zo'n nucleaire thermische raket (NTR) wordt vloeibare waterstof in een kleine kernreactor verhit en als gas onder hoge druk uitgestoten, waardoor stuwkracht ontstaat. Dat proces is qua brandstofverbruik ongeveer twee keer zo efficiënt als dat van een traditionele raketmotor.

Eerder experiment

In de jaren 60 werd al met kernaandrijving geëxperimenteerd met het NERVA-project. Een NTR-motor werd enkele keren succesvol getest in testinstallaties op aarde. NASA maakte plannen voor een Marsmissie met NERVA-motoren, maar door bezuinigingen werd het programma in 1973 beëindigd.

Inmiddels is NASA weer van plan mensen naar Mars te sturen. Het Artemis-maanprogramma is bedoeld als 'opstap' naar de rode planeet. Kernaandrijving kan de reis volgens ruimtevaartingenieurs flink verkorten: van negen maanden naar vier.

Het gebruik van radioactieve processen in de ruimte is echter niet onomstreden. Door de jaren heen hebben milieuactivisten meermalen geprotesteerd tegen planeetverkenners die gebruik maken van radioactief materiaal om energie op te wekken.

NASA haakt voor het nieuwe project aan bij het militaire instituut DARPA, dat sinds 2022 werkt aan een nieuwe NTR-aandrijving onder de naam DRACO. Het plan is dat de raket met kernaandrijving uiterlijk in 2027 zijn eerste ruimtevlucht maakt. Voor de ontwikkeling is dit jaar 110 miljoen dollar uitgetrokken, maar tot 2027 zijn er naar verwachting nog honderden miljoenen meer nodig.