Ook NS begint met inchecken met bankpas en mobiel

Vanaf volgende week dinsdag kunnen ook NS-reizigers inchecken met hun bankpas, creditcard of hun mobiel. Mensen die in de tweede klas reizen voor het volle tarief hoeven niet meer langs de automaat om een kaartje te kopen of een OV-chipkaart op te laden.

Het systeem heet OVpay en het is vooralsnog een extra service, vertelt commercieel NS-directeur Tjalling Smit in het NOS Radio 1 Journaal, alleen voor mensen die geen vaste klant zijn van NS. "Via de bankpas kunnen we nog geen korting aanbieden, dus het is voor reizigers die incidenteel met de trein reizen. Abonnementshouders en mensen die met korting kunnen reizen, hebben voorlopig nog een OV-chipkaart nodig." Een reis met de bankpas is niet duurder dan een normaal kaartje.

Er werd al een tijdje mee proefgedraaid, zegt Smit. "We hebben begin vorig jaar getest tussen Leiden en Den Haag en de laatste maanden van vorig jaar was er een landelijke test met 3000 reizigers. Dat werkte technisch goed en we kregen veel positieve reacties van de reizigers."

Later bij alle vervoerders

Het werkt met een plastic bankpas, maar je kan ook je bankpas op je mobiel gebruiken, zegt de NS-directeur. "Het werkt net zo als het inchecken met een OV-chipkaart. Dus op het station bied je bij een poortje de bankpas aan en het poortje gaat open. Aan het einde van de reis gaat uitchecken op dezelfde manier en aan het eind van de dag wordt het totaalbedrag afgeschreven van hun rekening."

Voor het personeel van NS verandert er weinig, de controle blijft hetzelfde. De conducteur controleert de pas net als de OV-chipkaart met zijn controle-apparatuur en kan dan zien dat iemand is ingecheckt.

Het is de bedoeling dat inchecken met de bankpas later dit jaar ook in andere vormen van openbaar vervoer mogelijk wordt, zoals bussen, trams en metro's. "Bij heel veel andere vervoerders is het al mogelijk om met de bankpas te reizen. We verwachten met alle vervoerders samen in de loop van dit kwartaal landelijke dekking te hebben", zegt Smit.

Als boodschappen doen

De service wordt op termijn ook uitgebreid, zegt Smit. De OV-chipkaart krijgt een nieuwe versie. Die blijft beschikbaar voor mensen die een aparte kaart willen houden, maar wordt ook beschikbaar in de mobiele telefoon. "Zo proberen we steeds meer mogelijkheden toe te voegen om te betalen in het openbaar vervoer. Het draait om gemak. Reizen met het OV wordt net zo makkelijk als het afrekenen van je boodschappen."