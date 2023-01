Abbingh maakt toptransfer naar Champions League-winnaar Vipers

Handbalster Lois Abbingh heeft een toptransfer van het Deense Odense naar Vipers Kristiansand te pakken. De international van Oranje tekent voor twee seizoenen bij de Noorse club, die de laatste twee jaar de Champions League won.

De 30-jarige Abbingh, die Nederland in 2019 in Japan naar de wereldtitel wierp, werd vorig jaar moeder, lag er daardoor een tijdje uit bij Odense en wil de draad nu weer volledig oppakken. "Ik wil er nog steeds vol voor gaan en ik zit vol ambitie", vertelt ze. "Dit kon ik niet afslaan: ik heb er heel veel zin in."

Het WK handbal van 2025 wordt gespeeld in Nederland en Duitsland. Abbingh wil er tijdens dat toernooi nog bij zijn.