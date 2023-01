Auto belandt achterwaarts in woonkamer Winterswijk

Een automobilist is in Winterswijk rond middernacht een woonkamer binnengereden. Een man en vrouw zaten in de kamer toen het gebeurde. De man liep wat schrammen op, de vrouw raakte gewond aan een been en moest naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Kottenseweg van Winterswijk naar de Duitse grens. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed achterwaarts het huis in, meldt Omroep Gelderland. De brandweer moest de auto met een lier uit de woonkamer slepen:

Een automobilist is in Winterswijk rond middernacht een woonkamer binnengereden. Een man en vrouw zaten in de kamer toen het gebeurde. De man liep wat schrammen op, de vrouw raakte gewond aan een been en moest naar het ziekenhuis. - NOS