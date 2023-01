15 maart naar de stembus: wat vind jij belangrijk?

Met het oog op de naderende verkiezingen voor de Provinciale Staten (en indirect de Eerste Kamer) willen de NOS en de regionale omroepen graag weten wat jij belangrijk vindt, wat je bezighoudt en waar je je zorgen over maakt.

Die verkiezingen worden gehouden op 15 maart en dat is hét moment om invloed uit te oefenen met je stem.

Wat vind jij belangrijke thema's? Waar moet de politiek zich voor inzetten? Gaat het je om de woningmarkt, je financiële situatie, het klimaat? Of vind je de stikstofproblematiek, asiel of zorg belangrijker?

We willen graag weten wat jij ervan vindt, dus doe mee aan dit publieksonderzoek. Dit is geen opiniepeiling, maar een middel om ervaringen en verhalen van mensen te horen en te zien wat er leeft in ons land. Het helpt ons nog beter te berichten over wat jij belangrijk vindt.

Je kunt je mening geven door deze korte vragenlijst in te vullen. We stellen het zeer op prijs als je meedoet. Je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.