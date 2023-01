Rybakina via Azarenka naar haar eerste Australian Open-finale

Jelena Rybakina heeft ten koste van Viktoria Azarenka de finale van de Australian Open bereikt. De Kazachstaanse, de Wimbledon-kampioene van vorig jaar, gaf de Belarussin met 7-6 (4), 6-3 het nakijken.

Na twaalf hoogstaande games (36 winners samen) gaf Azarenka, winnares van de Australian Open in 2012 en 2013, in de tiebreak van de eerste set niet thuis. Ze schonk met maar liefst vijf vermijdbare fouten Rybakina de set.

De Belarussin had in het vervolg steeds meer moeite om haar service te behouden en Azarenka kreeg in elke opslagbeurt dan ook breakpoints tegen. De 23-jarige Rybakina benutte er twee, waardoor ze de partij bij 5-2 uit mocht serveren. Azarenka stribbelde nog even tegen door de opslag van haar tegenstandster te breken, maar in de daaropvolgende game leverde ze haar eigen service weer in.