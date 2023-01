Australian Open krijgt nieuwe winnares: Rybakina en Sabalenka voor het eerst in finale

Jelena Rybakina heeft ten koste van Viktoria Azarenka de finale van de Australian Open bereikt. De Kazachse, de Wimbledon-kampioene van vorig jaar, gaf de Belarussin met 7-6 (4), 6-3 het nakijken. Na twaalf hoogstaande games (36 winners samen) gaf Azarenka, winnares van de Australian Open in 2012 en 2013, in de tiebreak van de eerste set niet thuis. Ze schonk met maar liefst vijf vermijdbare fouten Rybakina de set. De Belarussin had in het vervolg steeds meer moeite om haar service te behouden en Azarenka kreeg in elke opslagbeurt dan ook breakpoints tegen. De 23-jarige Rybakina benutte er twee, waardoor ze de partij bij 5-2 uit mocht serveren. Azarenka stribbelde nog even tegen door de opslag van haar tegenstandster te breken, maar in de daaropvolgende game leverde ze haar eigen service weer in.

Victoria Azarenka baalt - Reuters

"Ik ga er vooral heel erg van genieten, want het is geweldig om voor dit publiek te spelen. Mijn familie is er ook vanaf het begin bij en ze helpen me soms te ontspannen en even niet aan tennis te denken. Ik ga knokken tot het einde en hoop natuurlijk dat ik de wedstrijd weet te winnen", zei de stralende Rybakina.

Tweede grandslamfinale Rybakina, eerste voor Sabalenka Rybakina haalde voor de tweede keer de finale van een grandslamtoernooi. De Kazachstaanse, die voor het toernooi nooit verder reikte dan de derde ronde, treft in de finale Aryna Sabalenka. Voor Sabalenka is het haar eerste grandslamfinale. De Belarussin riep in de andere halve finale revelatie Magda Linette (WTA-45) een halt toe: 7-6 (1), 6-2. De Poolse Linette had eerder in het toernooi met accuraat en slim spel vier geplaatste spelers gevloerd. Ze maakte het Sabalenka, zeker in de eerste set, ook knap lastig, maar in de tiebreak speelde de Belarussin met vijf machtige winnende klappen op de toppen van haar kunnen.

Aryna Sabalenka viert haar zege op Magda Linette - Reuters