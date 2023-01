Miljoenenboete van DNB voor cryptobeurs Coinbase

Cryptobeurs Coinbase heeft van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een boete gekregen van 3,3 miljoen euro voor het niet hebben van een registratie. Die is voor cryptobeurzen wettelijk vereist. Het is bedoeld om toezicht te kunnen houden op witwassen en terrorismefinanciering. Een cryptobeurs wordt gezien als een plek met een hoger risico hierop.

De registratieplicht bestaat sinds mei 2020. DNB heeft de overtreding vastgesteld over een periode van 22 maanden, tot en met augustus 2022. Een maand later kreeg het bedrijf alsnog een registratie. "Mogelijk is hierdoor gedurende deze periode een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven", meldt DNB.

Hogere boete

DNB heeft ervoor gekozen het bedrijf een hogere boete te geven dan vereist "vanwege verhoogde ernst en verwijtbaarheid". Daarbij wijst DNB erop dat Coinbase een van de grootste aanbieders is en een "aanzienlijk aantal klanten" in Nederland heeft.

Het niet hebben van een registratie - en dus ook niet de bijkomende kosten - levert het bedrijf daarnaast volgens de toezichthouder een concurrentievoordeel op. Maximaal kan DNB voor dit soort vergrijpen een boete van 4 miljoen euro opleggen.

Oneens met besluit

In een reactie zegt Coinbase het oneens te zijn met het boetebesluit, dat volgens het bedrijf draait om de tijd die nodig was om een registratie te krijgen en "geen kritiek bevat op onze dienstverlening". Het bedrijf zegt toegewijd te zijn de regels na te leven in alle landen waar het actief is. Het bedrijf beraadt zich nog op verdere stappen.

Vorig jaar zomer kreeg een andere cryptobeurs, Binance, ook al een boete van ruim 3 miljoen euro voor dezelfde overtreding.