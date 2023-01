Palestijnse autoriteiten: negen doden bij Israëlische inval op Westelijke Jordaanoever

Bij een inval van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever zijn volgens Palestijnse autoriteiten zeker negen Palestijnen gedood. Zestien anderen zouden gewond zijn geraakt.

De Palestijnen noemen het de dodelijkste aanval in maanden. Onder de doden zouden acht mannen en een oudere vrouw zijn. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt.

De inval was in een vluchtelingenkamp bij de stad Jenin, in het noorden van de door Israël bezette Westoever. Dat kamp, oorspronkelijk bedoeld voor Palestijnse vluchtelingen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een permanente woonwijk met betonnen huizen.

Regelmatig vuurgevechten

Jenin geldt als bolwerk van militante Palestijnen. Er zijn het afgelopen jaar vaker Israëlische invallen geweest in de buurt van de stad. Het Israëlische leger bevestigt dat er een operatie bezig is in het gebied, maar heeft nog niet gereageerd op de berichten van Palestijnse zijde.

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Israël en de Palestijnse gebieden opnieuw fors opgelopen, na een reeks terroristische aanslagen begin vorig jaar. Onder meer rond Jenin waren regelmatig vuurgevechten. De stad wordt door Israëliërs beschouwd als broeinest van terrorisme, maar geldt voor Palestijnen als bolwerk van verzet.