Cambuur-aanwinst Mahi: 'We hebben het gevoel dat we het samen kunnen omdraaien'

FC Groningen-SC Cambuur is vanavond niet alleen een noordelijke derby in de eredivisie, het is ook een onvervalste degradatiekraker. En een duel tussen de nieuwe club en een van de oude clubs van Mimoun Mahi. De 28-jarige aanvaller wordt sinds vorige week door SC Cambuur gehuurd van FC Utrecht. Mahi moet de Friezen aan de broodnodige doelpunten gaan helpen. Maar vanavond nog niet, hij is niet volledig fit. "Helaas komt deze wedstrijd nog te vroeg. Groningen-uit is een mooie wedstrijd, ik was er graag bij geweest."

Onze nieuwe 𝗻𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 2️⃣5️⃣! 🤩 pic.twitter.com/TYMSv9tucP — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 17, 2023

Van 2014 tot en met 2019 speelde Mahi vierenhalf jaar in Groningen, en niet zonder succes. De ploeg was vaste klant in de play-offs om Europees voetbal en won in 2015 de KNVB-beker. "De club was toen heel ambitieus, ze wilden de stap omhoog gaan zetten. Het verbaast me daarom dat ze nu zo laag staan, en ook wat er nu allemaal gebeurt binnen de club", doelt hij op bestuurlijke onrust. Genoeg kwaliteit Bij Cambuur is het volgens Mahi niet onrustig, hoewel de ploeg hekkensluiter is in de eredivisie en in de eerste seizoenshelft slechts negen keer scoorde. "Iedereen is vrij ontspannen en weet dat er nog zeventien finales gespeeld worden." "We hebben het gevoel dat we het nog kunnen omdraaien met elkaar. We hebben genoeg kwaliteit en gaan nog heel veel punten pakken."