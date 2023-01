Wekdienst 26/1: Nelson Mandelabrug weer open • Uitreiking Gouden RadioRing

Goedemorgen! Vandaag gaat de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer weer open voor voetgangers en fietsers en worden de belangrijkste radioprijzen van het jaar uitgereikt tijdens het Gouden RadioRing Gala. Vorig jaar won de ochtendshow Mattie & Marieke de prijs.

Eerst het weer: in het zuiden en oosten komt nog veel gladheid voor door ijzel en lokaal sneeuw. Pas vanmiddag loopt de temperatuur daar op tot boven het vriespunt. In andere delen van het land is het overwegend droog en schijnt de zon vandaag af en toe.