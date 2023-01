Bos mikt op eerste Nederlandse WK-medaille ooit bij skeleton: 'Leuke uitdaging'

Bijna een jaar na haar historische olympische medaille staat Kimberley Bos voor een volgende uitdaging: als eerste Nederlandse deze week een medaille pakken bij de WK skeleton in Sankt Moritz. In Peking stond de 29-jarige Bos stralend op het podium met een bronzen medaille. Ze was de eerste Nederlandse die op de Olympische Winterspelen een medaille pakte in een sleesport. Het olympische seizoen was sowieso uitermate succesvol voor de Edese. Naast die olympische medaille won ze ook nog het wereldbekerklassement en de EK. Minder podiumplaatsen Dit seizoen loopt het allemaal wat stroever bij Bos, maar dat is volgens haar te verklaren. "De wereldbeker is in een na-olympisch jaar toch een beetje anders, omdat je dingen wil testen en uitproberen."

Kimberley Bos gaat op de natuurijsbaan in Sankt Moritz op jacht naar de eerste Nederlandse WK-medaille. - NOS

Dat is terug te zien in de resultaten. Vorig seizoen stond ze zes keer op het podium na een wereldbekerwedstrijd, dit seizoen pakte ze tot nu toe twee medailles. Maar op de WK wil Bos vandaag en morgen "gaan voor resultaat", laat ze weten. "Mijn doel is vier goede runs neerzetten, zo constant mogelijk zijn. Dan gaan we wel zien wat eruit komt." Enige natuurijsbaan ter wereld De baan waarop geracet wordt in het Zwitserse Sankt Moritz, is een bijzondere. Het is de enige natuurijsbaan ter wereld, handgemaakt via de sneeuw. "Meestal ligt dat mij wel", weet Bos. "Maar het is elke keer afwachten, het is elke keer weer anders."

WK skeleton bij de NOS Bij de WK skeleton staan er vier runs op het programma, in plaats van twee runs bij wereldbekerwedstrijden. De eerste twee runs staan voor vandaag op het programma. Vrijdag is het tijd voor run drie en vier. Op televisie en online laten we een samenvatting zien. Aan de vierde en laatste run doen alleen nog de twintig beste skeletonners van het klassement mee.