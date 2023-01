Geuzenpenning voor organisatie die opkomt voor politieke gevangenen Myanmar

De Myanmarese mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) krijgt de Geuzenpenning voor 2023. De organisatie komt op voor de duizenden politieke gevangenen in Myanmar.

De stichting die de Geuzenpenning uitreikt spreekt bewondering uit voor de mensen achter AAPP, die soms zelf hebben vastgezeten en gemarteld zijn. AAPP verdient volgens de stichting aandacht, omdat de situatie in Myanmar de afgelopen twee jaar verder verslechterd is.

"Mannen, vrouwen en zelfs kinderen worden willekeurig opgepakt en in de gevangenis gegooid. Daar moeten ze zien te overleven zonder goede voeding, hygiëne en medische verzorging", schrijft de stichting. Sinds de militaire coup van 2021 zijn er volgens AAPP meer dan 2750 mensen gedood, van wie bijna 900 in gevangenschap.

Uitwijken naar Thailand

AAPP probeert politieke gevangen op allerlei manieren te ondersteunen. Voorheen kon dat in Myanmar zelf, na de militaire coup moest de organisatie noodgedwongen uitwijken naar Thailand.

"Deze onderscheiding laat ons zien dat de wereld ons niet in de steek laat", zegt Min Min, een politieke vluchteling uit Myanmar die betrokken is bij AAPP. "Het geeft ons meer energie om nog harder te werken om schendingen van mensenrechten in Myanmar te stoppen."

Min Min zal de Geuzenpenning op 13 maart in ontvangst nemen in Vlaardingen. Voor de oprichter van AAPP, Ko Bo Kyi, is het te gevaarlijk om naar de uitreiking te komen.

Eer bewijzen aan vrijheidsstrijders

De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen. De onderscheiding is eerder toegekend aan onder meer Lawyers for Lawyers (2022), de Poolse rechter Malgorzata Gersdorf (2021) en de Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA (2020).