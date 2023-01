Door 6-jarige neergeschoten lerares klaagt school aan: 'Waarschuwingen genegeerd'

In de Amerikaanse staat Virginia is een directeur ontslagen van het schooldistrict waar deze maand een 6-jarige een juffrouw neerschoot. Het ontslag volgde kort nadat bekend was geworden dat het slachtoffer het schoolbestuur aanklaagt; het bestuur zou kort voor de schietpartij drie keer zijn gewaarschuwd dat de jongen een pistool bij zich had.

Het schietincident gebeurde op 6 januari op de Richneck Elementary School in de stad Newport News. Die dag zou personeel van de basisschool al hebben gewaarschuwd dat de jongen van 6 andere kinderen had bedreigd.

Gedurende de dag zou het vuurwapen ook al gezien zijn. Een leraar zou het schoolbestuur hebben gewaarschuwd dat de jongen het wapen in zijn zak had gestoken. Ze had daarvoor de tas van de jongen doorzocht, maar niets gevonden. Een andere leraar had van een huilend kind gehoord dat de jongen van 6 een vuurwapen had laten zien en hem had bedreigd.

Ondanks de verschillende waarschuwingen zou het schoolbestuur hebben besloten om de situatie af te wachten, omdat de school bijna uit was.

Thuis op een plank

De vrouw die er het slachtoffer van werd, de 25-jarige lerarers Abby Zwerner, werd voor de ogen van leerlingen neergeschoten door de jongen van 6 en raakte zwaargewond. Ze lag twee weken in het ziekenhuis maar is inmiddels thuis aan het herstellen.

De jongen had het vuurwapen meegenomen van huis. Het was van zijn moeder, die het legaal in bezit had. Volgens de advocaat van de familie lag het wapen in een kast, op een plank op een hoogte van ruim 1,80 meter. De jongen zou begeleiding nodig hebben gehad. De dag van de schietpartij was naar verluidt de eerste keer in weken dat niet een van zijn ouders bij hem in de klas was.

De school is sinds de schietpartij dicht, volgende week zou die weer open moeten gaan.