Ongelukken door gladheid, code oranje weer overal voorbij

Door motregen en temperaturen net onder het vriespunt was het vannacht en vanochtend glad in het binnenland. Sinds gisteravond zijn er tal van ongelukken gebeurd, alleen al in Gelderland waren het er tientallen. Onder meer op de A12 en de A348 bij Arnhem en de A1 en de A50 bij Apeldoorn zijn auto's van de weg gegleden. Gisteravond waren er volgens RTV Drenthe op de A37 en A32 al meerdere ongelukken doordat de wegen spekglad waren. De meeste auto's gleden van de weg of tegen de vangrail. Bij de verkeersapp Flitsmeister waren vanochtend om 8.15 uur 81 ongelukken gemeld. Er is vooral blikschade. Volgens de politie Oost-Nederland was er een handvol aanrijdingen waarbij mensen door ambulancepersoneel zijn nagekeken, maar is niemand naar het ziekenhuis gebracht. Files rond Arnhem Voor knooppunt Velperbroek op de A12 gebeurde tussen de Duitse grens en Arnhem een zwaar ongeluk. Daar botsten een vrachtwagen en meerdere auto's op elkaar. Er vielen verschillende gewonden, twee van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Er was diesel op de weg gelopen en het bergen van de vrachtwagen nam flink wat tijd in beslag, waardoor het verkeer rond Arnhem vastliep. "Juist op donderdag is het altijd al druk op de weg en op de omliggende wegen bij Velperbroek stonden veel files door omrijders", zegt Bianca Damink van de ANWB. Bij Arnhem en in Drenthe zag het er zo uit:

Vanwege de gladheid had het KNMI voor drie provincies code oranje afgekondigd. Voor Gelderland en Noord-Brabant gold die waarschuwing tot 9.00 uur. In Limburg gold die tot 10.00 uur, maar ook daarna kan het in Limburg nog tot in de middag verraderlijk glad zijn, zegt het KNMI. Alert blijven is belangrijk, zegt Rijkswaterstaat. Vooral bruggen en viaducten kunnen nog glad zijn. In Utrecht, Drenthe en Overijssel gold vanochtend code geel vanwege gladheid, die is inmiddels ingetrokken. De kustprovincies hadden weinig last. Daar bleef het boven 0. Het was vannacht tussen de 5 graden in het noordwesten en -1 graad in het zuidoosten van het land.