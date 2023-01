KNMI waarschuwt voor gladheid, code oranje in drie provincies

Het KNMI heeft voor drie provincies code oranje afgekondigd vanwege gladheid. De waarschuwing geldt voor Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Voor andere provincies, behalve die in het westen, geldt code geel.

De gladheid duurt tot in de ochtend en in Limburg kan het nog tot in de middag verraderlijk glad zijn.

Op verschillende plekken zijn sinds gisteravond en vannacht al ongelukken gebeurd, waarbij gladheid een rol speelde. De A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, was enige tijd dicht. Omroep Gelderland meldt tientallen ongelukken op de A1 en A348. De meeste auto's waren tegen de vangrail gegleden.

RTV Drenthe meldt dat gisteravond op de A37 en A32 meerdere auto's in de problemen kwamen doordat de wegen spekglad waren.

Het was vannacht tussen de 5 graden in het noordwesten en -1 graad in het zuidoosten van het land.