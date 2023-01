KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege kans op gladheid door ijzel of sneeuw. Alleen in de westelijke provincies, de Waddeneilanden en Friesland blijft het 'groen'.

De gladheid duurt tot in de ochtend en in Limburg kan het nog tot in de middag verraderlijk glad zijn.

Op verschillende plekken zijn afgelopen uren al ongelukken gebeurd, waarbij gladheid een rol speelde. De A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, was enige tijd dicht.

Het is vannacht tussen de 5 graden in het noordwesten en -1 graad in het zuidoosten van het land.