Tientallen herders omgekomen bij explosie in Nigeria

In Nigeria zijn bij een bomexplosie tientallen herders om het leven gekomen. Het gebeurde in Rukubi, een dorp dat ten zuidoosten van de hoofdstad Abuja ligt.

Over de toedracht is veel onduidelijk. Een groepering die de herders vertegenwoordigt zegt dat een luchtaanval door het leger de oorzaak was.

Het leger van Nigeria strijdt in het noorden van het land tegen jihadistische en criminele groepen, waarbij soms ook burgerdoden vallen.

In Centraal-Nigeria is er ook een strijd tussen nomadische herders, die overwegend islamitisch zijn, en boeren, die het christendom aanhangen. Het wordt daarom ook wel als een etnisch-religieus conflict gezien, maar volgens kenners draait het veel meer om schaars grasland en toegang tot water.

Het dodental van de explosie loopt uiteen. Sommige bronnen melden 27 doden, andere komen tot zo'n 50 slachtoffers.