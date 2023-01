Vorig jaar meer boeken verkocht, vooral het Engelstalige boek rukt op

Nederlanders kochten in 2022 iets meer boeken dan in het jaar daarvoor. Uit cijfers van de Stichting CPNB blijkt dat er vorig jaar 43,2 miljoen boeken zijn verkocht, uiteenlopend van papieren boeken tot e-boeken. De totale boekenmarkt had in 2022 daarmee een waarde van zo'n 664 miljoen euro.

De markt voor het Nederlandstalige boek is daarentegen gekrompen; vorig jaar nam de verkoop van Nederlandstalige boeken met 3 procent af. Bij Nederlandstalige fictie was die afname zelfs 10 procent.

Dat er toch meer boeken werden verkocht, kwam dus volledig op het conto van anderstalige boeken. Een op de vijf verkochte boeken was anderstalig, waarvan de overgrote meerderheid Engelstalig was.

Engelse boeken populair

Volgens de Zwolse boekhandelaar Caroline Bosch is het Engelstalige boek vooral populair onder jongeren en jongvolwassenen. Zij groeien op met Engels, onder meer via sociale media, waardoor ze ook graag willen lezen in die taal. "Ik koop alleen maar Engelse boeken. Ik vind het mooier klinken dan Nederlands", zegt een jongere in de winkel van Bosch.

Tanja Hendriks van uitgever Ambo-Anthos vermoedt dat Engelstalige boeken nog wel een tijdje populair blijven. Engelse boeken zijn doorgaans ook goedkoper dan Nederlandstalige boeken vanwege de grotere oplages.

Inhaalslag fysieke winkels

Uit de cijfers van de Stichting CPNB blijkt verder dat de fysieke boekenwinkels in de coronajaren 2020 en 2021 een achterstand opliepen ten opzichte van de online verkoopkanalen, maar in 2022 een inhaalslag maakten met de verkoop van 24,5 miljoen boeken. Dat is 16 procent meer dan in 2021.

Online daalde de afzet en omzet van boeken daarentegen met meer dan 10 procent. Daarnaast werden er in 2022 minder losse e-boeken verkocht; de afzet daalde met 6 procent, naar 2,9 miljoen e-boeken.

Stichting Leenrecht meldt dat openbare bibliotheken vorig jaar ongeveer 51 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken hebben uitgeleend. Dat is een stijging van 34 procent, na twee magere jaren door de beperkende coronamaatregelen.