Eerste treffer Weghorst, Ten Hag stap dichter bij eerste prijs United sinds 2017

"Het is te lang geleden dat United een prijs heeft gewonnen", sprak Erik ten Hag dinsdag vastberaden tegenover het Engelse journaille. "We moeten er alles aan doen om een trofee binnen te slepen." Die ambitie is woensdagavond weer iets reëler geworden. In de heenwedstrijd van de halve finales in het toernooi om de League Cup won Manchester United namelijk met 3-0 van Nottingham Forest, mede door een goal van Wout Weghorst. Op 1 februari kan United het afmaken op het eigen Old Trafford. In de finale wacht de winnaar van het tweeluik tussen Newcastle United en Southampton. Newcastle won dinsdag met 1-0 in Southampton. Magnifieke dribbel Het hoogtepunt van de wedstrijd vond al na zes minuten plaats, toen Marcus Rashford op eigen helft begon aan een solo, tussen twee Forest-verdedigers naar binnen trok en de bal onhoudbaar in de korte hoek schoot.

Marcus Rashford nodigt zijn ploeggenoten uit om het feest te vieren na zijn 1-0 tegen Nottingham Forest. - Pro Shots

Rashford is sinds zijn terugkeer van een blessure tijdens het WK in bloedvorm. In negen van de tien duels die hij sindsdien speelde voor United scoorde hij minimaal een keer. Eerste treffer Weghorst Op slag van rust kwam het hoogtepunt voor iedereen die de gemeente Borne een goed hart toedraagt. Antony dwong de Welshe doelman Wayne Hennesey tot een moeilijke redding en Bornenaar Weghorst was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken. Het was de eerste treffer van de Oranje-international voor United.

Wout Weghorst viert zijn eerste treffer voor Manchester United met Marcus Rashford. - Reuters

Tussendoor vond ook Nottingham Forest het net via Sam Surridge, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Mogelijk zou de 1-1 de wedstrijd op zijn kop hebben kunnen zetten, maar zover kwam het niet en na rust hield United eenvoudig stand. Een minuut voor tijd bepaalde Bruno Fernandes met een harde schuiver de eindstand zelfs op 3-0 en maakte de return van volgende week tot een formaliteit. Alle fronten Ten Hag, wiens status met de week groeit in Engeland door de goede prestaties, doet met United nog op alle fronten mee. In de Premier League staat United derde, al betekende de nederlaag afgelopen weekend bij Arsenal dat de titelaspiraties nog even in de ijskast liggen. Komend weekend wacht Reading in de vierde ronde van de FA Cup. En op 16 februari wacht met FC Barcelona een prachtige krachtmeting in de tussenronde van de Europa League.